Kahramanmaraş'ta FETÖ’den ihraç edilen 2 eski polis tutuklandı

Alınan bilgilere göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Kahramanmaraş’ta faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B (İhraç Polis Memuru) ve FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D.N (İhraç Polis Memuru) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 eski polis sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.