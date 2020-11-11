Kahramanmaraş'ta fidanlar toprakla buluştu!

Bu kapsamda, Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti.

Kahramanmaraş’ta da kent protokolünün katılımıyla 28 noktada bin 328 dönüm alanda 156 bin 200 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Çatalçam, dikilen fidanların geleceğe nefes olması temennisinde bulundu.



AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel bırakacakları en güzel mirasın daha yeşil bir Kahramanmaraş olduğunu söyledi.

Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay ise ağaç dikme konusunda hassas davranmamız gerekiyor dedi.

Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek, yanan ormanlarımızın yerine çok daha fazla fidan dikeceğiz dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise üniversite olarak bu kampanyayı yürekten destekliyoruz dedi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ise 4 yılda 60.000 fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Kahramanmaraş vali yardımcısı Erol Özkan ise Türkiye’yi yemyeşil bir ülke haline getirmek için daha çok fidan dikeceklerini söyledi.