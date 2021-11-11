Kahramanmaraş'ta fidanlar toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Bayramı nedeniyle 81 ilde 11 Kasım’da eş zamanlı yapılan fidan dikim etkinliğinde Kahramanmaraş’ta 5 bin fidan toprakla buluştu.

KAHRAMANMARAŞ 11.11.2021, 15:42 11.11.2021, 15:48
Kahramanmaraş'ta fidanlar toprakla buluşturuldu
Kahramanmaraş'ta fidanlar toprakla buluşturuldu
Kahramanmaraş'ta fidanlar toprakla buluşturuldu

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Dulkadiroğlu İlçesi Seyrantepe Mahallesinde 1.8 hektarlık alanda yapılan fidan dikim töreni festival havasında gerçekleşti.

Törene, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Niyazi Can, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı 

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan fiden dikim töreni, Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç’un açış konuşmasıyla devam etti. 

“ÜLKEMİZİN ORMAN VARLIĞI HER YIL, DÜZENLİ OLARAK ARTMAKTADIR”

Orman kaynaklarına her geçen gün talep ve beklentilerin arttığına dikkat çeken Mustafa Koç, açıklamasında; “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı’nda 84 milyon için üçer fidan, geleceğe nefes, dünyaya nefes oluyoruz kapsamında bugün buradayız. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmeler orman kaynaklarına yönelik talep ve beklentileri önemli ölçüde artırmıştır. Artan çevre sorunlarıyla ilgili olarak dünyada ce buna bağlı olarak ülkemizde çevreye hassasiyet son derece artmıştır. Ülkemizde bu hassasiyet doğrultusunda başarılı çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan başarılı çalışmalar neticesinde ülkemizin orman varlığı her yıl, düzenli olarak artmaktadır. Günümüzde ormanlarımız 1999 yılında 20.8 milyon hektar iken, 2020 yılında 22.9 milyon hektar olmuştur. Ülkemizin yüzölçümü yüzde 29.4’ne ulaşmıştır” dedi. 

Ardından söz alan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ise, “Bu vatan bize geleceğe devredeceğimiz emanet olarak elimizde bulunmakta. Büyüklerimiz tarafından bize bırakılan bir emanet. Dolayısıyla çevremizi, şehrimizi, korumalıyız, geliştirmeliyiz” diye konuştu. 


 

“ORMANLAR SADECE OKSİJEN KAYNAĞI DEĞİLDİR”

Son olarak kürsüye gelen Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’da, “Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak, kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir. Ormanlar sadece oksijen kaynağı değildir. Ağaçlar; erozyonu, kuraklığı ve su taşkınlarını önler, dalından, yaprağından, gövdesinden birçok ürün elde edilir, gürültüyü azaltır, beden ve ruh sağlığımız üzerinde olumlu etkileri vardır. Hamdolsun, ülkemizde son yıllarda ormanlık alanların oluşturulması için ağaç dikim çalışmaları giderek artmaktadır. Sizler de hemen en yakın uygun bir bölgeye gidip bir fidan dikebilir, bu kutsal göreve ailenizle ve çocuklarınızla birlikte eşlik edebilir ve tertemiz bir hava, yemyeşil bir doğa için katkıda bulunabilirsiniz. Sadece tek bir fidan bile dikerek yeni bir yaşamın başlangıcını sağlayabilirsiniz. Devlet olarak bizler de şehirlerimizin her köşesini ağaçlandırma gayretindeyiz. Yemyeşil bir Kahramanmaraş arzu ediyoruz. Ormanlarımızı koruyarak gelecek nesillere de yeşil bir Kahramanmaraş bırakma gayretindeyiz. Bundan dolayıdır ki, sadece ilimizde fidan dikim sezonunda toplam 5 milyon 402 bin adet fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz.  Bu vesileyle, Milli Ağaçlandırma Bayramı münasebetiyle fidan dikme etkinliğimize katılım sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. 

Program, yapılan konuşmaların ve halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından etkinliğe katılan tüm davetlilerin ellerindeki fidanları dikip can suyu vermesiyle sona erdi. 

#Milli Ağaçlandırma Günü #fidan
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