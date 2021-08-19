Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 19.08.2021, 17:23
Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma suçundan aranan S.D'nin (32) Çağlayancerit ilçesinde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

#Fetullahçı Terör Örgütü #Kahramanmaraş
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