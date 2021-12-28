Kahramanmaraş'ta firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Kahramanmaraş'ta silahla yağma ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca Silahla Yağma ve Uyuşturucu Ticareti yapma suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve daha birçok suçtan kaydı olan H. A. K.(24) isimli şahısın Fevzi Paşa Mahallesi Kale civarında bir kahvehanede olduğu Asayiş Şube Ekiplerince tespit edilmiş, bahse konu yere polislerin intikal ettiğini farkeden şahıs kahvehaneden çıkarak yaya vaziyette kaçmaya başlamış, polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda kale civarında kıskıvrak yakalanmıştır.

Ayrıca uyuşturucu bağımlısı olduğu bilgisi de edinilen şahısın daha öncede birçok kez bıçak kullanmak suretiyle insanların ellerinde ki cep telefonunu zorla alarak kaçtığı bu suçlardan da yargılandığı anlaşılmış, polis ekiplerince yakalanan şahıs alınan doktor raporu akabinde kapalı cezaevine sevki sağlanmıştır.