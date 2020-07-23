Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından takibe alınan bir şüpheli, Haydarbey Mahallesinde yakalandı.



Hırsızlık suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve geçmişte evden, iş yerinden ve otodan hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenilen Hasan A. (19) gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli tutuklandı.