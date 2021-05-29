Kahramanmaraş'ta firik zamanı!

Badem, Antep fıstığı ve firiğin buluşmasındaki lezzeti bakın nasıl anlattı.





Kahramanmaraş’ta yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinde olan firik Kahramanmaraşlılar için ayrı bir öneme sahip.



Çiğ üzerine serilen tarhana hamarat’lı kadınlar tarafından soyuluyor. Daha sonra cevizle buluşan firik damaklarda hayranlık bırakıyor.



Firik, çerezlik cips, çorbalık adlarıyla kendine has tadı ve aromasıyla damaklarda ayrı bir lezzet bırakan tarhana, tok tutma ve organik olmasıyla her kesimin damak zevkine hitap ediyor.