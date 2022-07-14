Kahramanmaraş'ta fırınlarda yoğunluk devam ediyor!

Kurbanlarını kesen vatandaşlaralar hazırladıkları birbirinden özel lezzetleri mahalle fırınlarına yollarken etten sıkılanların ise tercihi yine kahraman şehre özel olan şekerli börek oldu.

Tarihi Saraçhanede 42 Yıldır Fırıncılık yapan Ramazan Avcı vatandaşlara bayram sonrasında da hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.