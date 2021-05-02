Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon yol kenarındaki evlere ve araçlara çarptı

Yedikuyular yolundan Yeşil Tepe Mahallesi Büğülek Caddesi istikametine seyir halinde olan Ali A. (60) idaresindeki 27 Z 0880 plakalı kamyon freninin boşalması sonrasında ilk önce elekrik direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra park halindeki plakası öğrenilemeyen bir panelvan araca çarptı.

Yol kenarında bulunan ağaçlara ve elektrik direklerine zarar vererek devam eden kamyon, park halindeki 46 AAU 315 ve plakası öğrenilemeyen bir başka panelvan araca çarparak devam etti.

Şehir merkezi istikametine doğru seyir halindeyken, iniş istikametinde gördüğü bir yokuşu kaçış rampası olarak kullanan sürücü bu alana çıkarak kamyonu durdurabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında AKEDAŞ görevlileri kopan elektrik telleriyle ilgili çalışırken, belediye temizlik görevlileri de zarar gören ağaçların kaldırılması ve yolların temizlenmesi için çalışma başlattı.