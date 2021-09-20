Kahramanmaraş'ta gaziler bir araya geldi

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehit aileleri ve gazilerin günlerini kutlayarak şehit ve gaziliğin mertebesinin yüceliğine vurgu yaptılar.

Vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için gazilerin canları pahasına cepheden cepheye koştuğunu ifade eden Vali Ömer Faruk Coşkun ise, “Vatan uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anarken, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” dedi.

Etkinlik, mehteran gösterisi, söylenen kahramanlık türküleri ve Dursun Ali Erzincanlı tarafından sunulan şiir dinletisinin ardından sona erdi.