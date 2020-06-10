Kahramanmaraş'ta geçim sıkıntısı çeken aileye anlamlı hediye!

Elbistan ilçesinin kırsal İğde Mahallesi’nde geçim sıkıntısı çeken biçer ailesine inek hediye edildi.

İğde Gönül Köprüsü Platformu Başkanı Mehmet Önat’ın sosyal medyada ailenin durumuyla ilgili yaptığı paylaşım kısa süre içinde yanıt buldu.

Hayırseverlerce, ailenin durumuna kalıcı bir katkı sağlamak için inek hediye etme kararı alındı. Toplanan 10 bin 500 TL’ye Simental cinsi inek alınarak aileye teslim edildi.

Biçer ailesinin geçimini sağlamaları için inek alınmasına öncülük eden İğde Gönül Köprüsü Platformu Başkanı Mehmet Önat, gelip geçici yardım yerine, ailenin geçimini sağlayabilecekleri bir yardımın daha mantıklı olduğunu düşünerek böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Mehmet Önat yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Hayırsever insanlarla ihtiyaç sahibi insanlar arasında kurmuş olduğumuz gönül köprüsü ile birçok ailemize yardımlarda bulunduk. Bu yardımları genel gıda ve ihtiyaçlara göre yapıyorduk. Bu ailemizin hasta çocukları var. Aile reisi yaşından dolayı çalışamıyor, hayırsever vatandaşlarımızla görüştüğümüzde kalıcı bir çözüm bulmak istedik. Ailemizin süt, yoğurt ve peynir satarak geçimlerini sağlamaları için 10 bin 500 TL’ye Simental cinsi inek alarak hediye ettik. İneği almamızda yardımını esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.”

Yaşlılıktan dolayı çalışamadığı için geçim sıkıntısı çektiklerini belirten aile reisi Abdulkadir Biçer : “Biz yoksul bir aileyiz, üç hasta çocuğumuz var. Ben yaşlandığım için çalışamıyorum. Buna çok ihtiyacımız vardı. Vesile olan gönül köprüsü platformu başkanı Mehmet önat ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bize inek aldılar, ineğin kalacağı ahırı da kendileri yaptırıp, hayvanı getirip ahıra bıraktılar. İneğin sütünden elde edeceğimiz ürünleri satarak geçimimizi sağlayacağız. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Evin kadını Fatma Biçer’de : “İneğin sütünü sağıp yoğurt ve peynir yapıp satarak geçimimizi sağlayacağız. Vesile olanlara ve yardım eden herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

HABER: ALİ ÖZTÜRK