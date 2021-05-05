Kahramanmaraş'ta gelincik şöleni!
Kahramanmaraş'ta doğada kendiliğinden yetişen gelincikler kırmızı renkleriyle göz dolduruyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.05.2021, 13:31 05.05.2021, 13:39
Kahramanmaraş- Adana karayolu Yeşilyurt mevkisinde havaların ısınmasıyla beraber tarlalarda boy gösteren gelincikler, görsel şölen sunuyor.
İlkbaharın müjdecisi papatyalarla birlikte kırmızı beyaza boyanan tarlalar, kartpostallık manzara oluşturuyor.
Bazı vatandaşlar da görsel şölen sunan tarlalarda hatıra fotoğrafı çektiriyor.
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