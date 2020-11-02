Kahramanmaraş'ta gelmeyen kış, bot ve çizme sektörünü vurdu!
Kış aylarının girdiğimiz bu günlerde kendini fazla göstermeyen soğuklar nedeniyle ayakkabı satan esnaflar olumsuz etkilendi.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2020, 16:32
Normal zamanda kasım ayına girilmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta yağışlar kendini gösterirdi.
Gelmeyen kış nedeniyle de bot ve çizme satan esnafların satışlarında azalma yaşandı.
Aksu Haber’e konuşan esnaflar kış sezonunun yakın zamanda açılmasını umut ediyoruz ifadelerine yer verdiler.
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