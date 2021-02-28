Kahramanmaraş'ta genç kız kendini astı!

Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesine bağlı Kızılseki Mahallesinde B.D (28), evde kimse olmadığı esnada iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Eve gelen ailesi tarafından cesedi bulunan genç kızın ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı