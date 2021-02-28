Kahramanmaraş'ta genç kız kendini astı!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde 28 yaşındaki genç kız psikolojik sorunları nedeniyle intihar ettiği öğrenildi.
KAHRAMANMARAŞ 28.02.2021, 19:44 28.02.2021, 19:47
Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesine bağlı Kızılseki Mahallesinde B.D (28), evde kimse olmadığı esnada iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Eve gelen ailesi tarafından cesedi bulunan genç kızın ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı
13°
az bulutlu
Namaz Vakti 28 Şubat 2021
|İmsak
|05:38
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|57
|2. Beşiktaş
|25
|54
|3. Fenerbahçe
|25
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Hatayspor
|26
|45
|6. Alanyaspor
|26
|42
|7. Gaziantep FK
|26
|40
|8. Karagümrük
|26
|40
|9. Göztepe
|26
|35
|10. Antalyaspor
|26
|34
|11. Sivasspor
|25
|32
|12. Konyaspor
|25
|31
|13. Malatyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Rizespor
|26
|28
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Başakşehir
|26
|25
|18. Erzurumspor
|26
|25
|19. Denizlispor
|26
|21
|20. Gençlerbirliği
|25
|21
|21. Ankaragücü
|25
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|23
|53
|2. Samsunspor
|24
|50
|3. İstanbulspor
|24
|46
|4. Altınordu
|24
|44
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Ankara Keçiörengücü
|24
|39
|7. Altay
|23
|38
|8. Tuzlaspor
|23
|38
|9. Bursaspor
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|23
|26
|13. Menemenspor
|23
|26
|14. Balıkesirspor
|23
|24
|15. Boluspor
|23
|23
|16. Akhisar Bld.Spor
|24
|19
|17. Ankaraspor
|23
|14
|18. Eskişehirspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|26
|62
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|26
|49
|4. West Ham
|26
|45
|5. Chelsea
|25
|43
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Tottenham
|25
|39
|9. Aston Villa
|24
|39
|10. Arsenal
|26
|37
|11. Leeds United
|26
|35
|12. Wolverhampton
|26
|34
|13. Crystal Palace
|26
|33
|14. Southampton
|25
|30
|15. Burnley
|26
|28
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|26
|26
|18. Fulham
|26
|23
|19. West Bromwich
|26
|17
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|24
|52
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|25
|32
|9. Athletic Bilbao
|24
|30
|10. Celta de Vigo
|25
|30
|11. Granada
|24
|30
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|24
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Real Valladolid
|25
|22
|18. Deportivo Alaves
|25
|22
|19. Elche
|23
|21
|20. Huesca
|25
|20