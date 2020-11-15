Kahramanmaraş'ta gencecik bir yaşam kavgada solup gitti!
Kahramanmaraş’ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Mehmet G. hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 15.11.2020, 17:15 15.11.2020, 19:26
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda, Mehmet Gül (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Gül bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan Şüpheli Mahmut E.(18) kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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