Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
KAHRAMANMARAŞ 31.07.2021, 21:31 31.07.2021, 21:40
Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangın, tesisin yanındaki bir tekstil fabrikasına da sıçradı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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