Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın
Kahramanmaraş'ta Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 04.07.2022, 16:26 04.07.2022, 16:39
Kısa sürede büyüyen yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken çalışmalara TOMA'lar da destek verdi.
Bu arada balyaların üzerine düşmesi sonucu bir itfaiye aracı ile kamyonet alev aldı. Kamyonet tamamen yanarken itfaiye aracı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
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