Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm yoluyla kütüphane yapıldı

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve okullar arası başarı farklarını azaltmaya ağırlık vermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca “81 İlde Sıfır Atık” projesi kapsamında okullarda kullanılmayan atık malzemelerin değerlendirilerek ülke genelinde 250 kütüphane yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta geri dönüşümlü malzemeler ile Dulkadiroğlu Kanuni Ortaokulu ve Onikişubat Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nde kurulmuş olan kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi.

Günün ilk açılışı Kanuni Ortaokulu’nda yapıldı. Burada yapılan açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Müdür Yardımcıları Akif Bulut ile Mehmet Üzüm, Şube Müdürü Ali Kaya, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Kütüphane açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, kütüphaneyi gezerek öğretmenler ile sohbette bulundu. Ardından sınıflarda ve tören alanında öğrenciler ile bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, öğrencilere başarılı bir eğitim ve öğretim dönemi diledi.

Günün ikinci açılışı ise Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Kütüphane açılışları ile ilgili konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, geri dönüşümün büyük bir avantaj ve tasarruf sağladığını belirterek, “Özellikle eğitim kurumlarımızda geri dönüşümlü malzemeler ile kütüphane oluşturmak, eğitim adına çok anlamlı bir faaliyet oldu. Bu gibi tasarruf odaklı çalışmaların artması bizleri çok memnun edecektir” dedi.

Açılışın ardından kütüphane gezilerek program sonlandırıldı.