Kahramanmaraş'ta göldeki adacıkta mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yüzmek için girdiği göl içindeki adacıkta rahatsızlanarak mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 29.08.2021, 21:38
Ceyhan Mahallesi'nde serinlemek için Kaynarca Gölü'ne giren Oğuz Toraman (18), bir süre yüzdükten sonra rahatsızlanınca göl içindeki adacığa çıktı.
Bir süre sonra adacıktan geri dönemeyen Toraman'ı gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Toraman'ı can simidi ve halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Adacığa ulaştığı sırada rahatsızlık geçirdiği için mahsur kaldığını belirten Toraman, kendisini kurtarmak için çaba harcayan vatandaşlara ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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