Kahramanmaraş'ta gönüllüler köy okuluna kütüphane açtı
Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü tarafından Onikişubat ilçesinde bulunan kırsal mahalledeki okula kütüphane açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 22.11.2020, 17:23
İlçeye bağlı Dönüklü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla bir grup gönüllü, Sevgi-Kadir Kodaz ismini verdikleri kütüphanenin açılışını yaptı.
Kütüphaneye, çeşitli hikayelerin yer aldığı temel eserler ve öğrencilerin kitapları rahatça okuyabilmeleri için masa sandalye yerleştirildi.
Gönüllüler adına konuşan Ayşegül Kodaz, geçen ay vefat eden ve hayatı boyunca öğrencilere yaptığı yardımlarla bilinen Kadir Kodaz'ın ismini bu kütüphanede yaşatmak istediklerini söyledi.
Okul Müdürü İsa Pamuk da emeği geçen herkese teşekkür etti.
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