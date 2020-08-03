Kahramanmaraş'ta görev yapan genç doktor koronavirüsten hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 03.08.2020, 23:54 04.08.2020, 00:03
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Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir hafta önce ağırlaşan ve entübe olarak İstanbul'a sevki yapılan Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü'nün vefat haberi akşam üzeri Kahramanmaraş'a ulaştı.
Aksu TV ailesi olarak Dr. Mustafa Özlü'ye Allah'tan rahmet yakınlarına ve tüm sağlık camiasına bassağlığı dileriz.
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