Kahramanmaraş'ta görevli polis memuru yazdığı şiirleri kitap haline getirdi

Gündüz kutsal görevi olan polislik mesleğini yerine getiriyor. Akşam ise evindeki mini kütüphanesinde gönlündeki duyguları kâğıda konuşuyor.



Polis Memuru Hasan Ayhan’ın Hayat Arkadaşı Emine Ayhan da En Büyük Destekçilerden biri.



Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçe emniyet müdürlüğünde görevli Ayhan, çocukluğundan bu yana şiir ve kitaplara olan tutkusuyla evini adeta kütüphaneye çevirmiş durumda.



Çocukluk hayali olan polislik mesleğini çeşitli illerde yapan ve görevini halen memleketi Kahramanmaraş’ta sürdüren Ayhan, bir yandan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Serin Tepe Karakolunda görevini icra ederken, diğer yandan da şiire olan sevgisiyle yazarlığını sürdürüyor.





Polis Memuru Hasan Ayhan, polislerin gani gönüllü olduğunu söyleyerek kendisinin de bu gani gönüllülük tarafının kâğıda dökenlerden olduğunu söyledi.



Polis Memuru Hasan Ayhan, konuşmasına şöyle devam etti: “Şairlik Fedakârlık isteyen bir şey aynı zamanda gönül fedakârlığı isteyen bir şey, her Kahramanmaraşlı doğarken yarım şair olarak doğarmış. Yaşadıkça bu yarım yanını ya tamamlarmış ya da köreltirmiş. Ben bu yarım yanımı tamamlayanlardanım. Polisler aslında çok naif insanlardır gönül insanlarıdır. Bir sokak başında köşede yemeğini bir vatandaşla paylaşırken göre bilirsiniz polisleri. Aslında bu polislerin ne kadar gani gönüllü olduğunu gösteren bir şeydir. Tabi bu gani gönüllüğü kâğıda dökenlerdenim ben.



Polislik zorluğu da içerisinde barındıran bir meslek, ama içerisinde barındırdığı zorluğun yanında keyifli de bir meslek. İnsanlara yararlı olma insanlara faydalı işler yapabilmek adına keyifli bir meslek. Bu arada şiir yazmak da biraz fedakârlık gerektiren bir şey istirahatli zamanımızdan fedakârlık yaparak bunları yapıyoruz. Sağ olsun sayın valimiz, il emniyet müdürümüz ve bize sahip çıkan İçişleri Bakanımıza hepsinin riyasetinde çalışmak çalışırken de şiir yazmak keyifli bir süreç.





Şiirlerimin kitaplaşması sürecinde eşim Emine Ayhan benim en büyük destekçim oldu. Bu konuda beni yüreklendiren katkı sağlayan kişi eşim Emine Ayhan, ona da buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kitabı okuyanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Örneğin Günümüzün en popüler şeyi olan sosyal medyada beni etiketleyerek nişanlısına şiirlerden armağan edenler. Beni yine etiketleyerek veya etiketlemeden WhatsApp durumunda eşine veya nişanlısına şiir kitabından şiirler armağan edenler oluyor. Tabii bu benim çok mutlu ediyor. Bir şairin en çok mutlu olacağız şeylerden biri şiirinin kendisinin müdahale olmadan anılması. İnsanlar kendilerini konuşarak ifade ederler. Şairlerde yüreklerindeki duyguları kitap kaleme alarak. Tıpkı insanın bir insanla konuşması gibi kâğıda konuşurlar. Ben de kâğıda konuştum. Gönlümdeki duyguların şiirleşme süreci benim kâğıda konuşma sürecimdir aslında.” Muhabir: Gökhan Çalı