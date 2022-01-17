Kahramanmaraş'ta gösteri ve yürüyüş güzergâhları belirlendi
Kahramanmaraş Valiliği tarafından il merkezinde 2022 yılı içerisinde düzenlenecek olan toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahları belirlendi.
KAHRAMANMARAŞ 17.01.2022, 10:35 17.01.2022, 10:54
Kahramanmaraş Valiliği tarafından il merkezinde 2022 yılı içerisinde düzenlenecek olan toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahları belirlendi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “ 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi ve Kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince, İlimiz merkezinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin yapılacağı meydan ve yerler ile afiş ve pankart asılabilecek yerler, Valilik Makamının 06.01.2022 tarihli ve 12344 sayılı Olurları ile aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir” denildi.
2022 yılında Kahramanmaraş Merkezinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yapılacak yer ve güzergâhlar ile afiş ve pankart asılacak yerler şu şekilde belirlendi;
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|22
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|32
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|24
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|22
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|22
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|20
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|17
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|20
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