Kahramanmaraş'ta gözde içecek "Atom"

Özellikle detoks ve atom adı verilen nar greyfurt portakal ve mandalinadan oluşan özel karışım bağışıklık sistemini güçlendirirken birçok rahatsızlığa da iyi geliyor.

İşletmeci Selçuk Karadal bu özel karışımı Aksu Haber’e paylaşırken son günlerde talebin arttığını söyledi.