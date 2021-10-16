Kahramanmaraş'ta gözde içecek "Atom"
Kış aylarının yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde başta pandemi ve gripten korunmak isteyenlerin şimdilerdeki uğrak yeri doğal içecek satan mekanlar oldu.
KAHRAMANMARAŞ 16.10.2021, 16:45 16.10.2021, 18:58
Özellikle detoks ve atom adı verilen nar greyfurt portakal ve mandalinadan oluşan özel karışım bağışıklık sistemini güçlendirirken birçok rahatsızlığa da iyi geliyor.
İşletmeci Selçuk Karadal bu özel karışımı Aksu Haber’e paylaşırken son günlerde talebin arttığını söyledi.
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