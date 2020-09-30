Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı 270 paket sigara ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta bir evin bahçesinde toprağa gömülü gümrük kaçağı 270 paket sigara ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 30.09.2020, 16:57 30.09.2020, 19:17
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Sümer Mahallesi'nde M.A'ya ait bir iş yeri ve evde kaçak sigara bulunduğu ihbarı alan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir evin bahçesine gömülü vaziyette 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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