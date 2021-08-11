Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta, gümrük kaçağı 5 bin 826 cinsel uyarıcı hap ile çeşitli ürünler ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 11.08.2021, 10:59
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı acıkmaya göre, İsmet Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bazı iş yerlerinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.
Ekipler, iş yerlerinde yapılan aramada, 5 bin 826 cinsel uyarıcı hap, saç yağı ve çeşitli ürünler ele geçirdi.
Bunlarla ilgili N.C, B.F. ve B.B.F. hakkında işlem başlatıldı.
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