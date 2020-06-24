Kahramanmaraş'ta günübirlikçi hırsızlar piyasaya çıktı!
Elbistan’a günübirlik gelip hırsızlık yapmaya çalışan zanlılar polisi alarma geçirdi.
İlçede bir apartmana giren şüpheli kişilerin kim olduklarının öğrenilmesi için yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, şahısların önceki yıllarda da ilçeye gelerek hırsızlık yapan şahıslar olduğu tespit edildi.
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte, hırsızlık amacıyla Elbistan ilçesine gelen günübirlikçi hırsızlar iyi giyimleri ile dikkat çekiyor.
Günübirlikçi hırsızların kıyafetlerini gittikleri şehrin giyim kuşamına uygun giyindikleri ve yanlarında kapı açmakta kullandıkları aletleri taşıdıkları el veya sırt çantası taşıdıkları bildirildi.
Yetkililer, hırsızların hedef kitlesinin karı koca çalışanlar ve sık sık evde bulunmayanlar olduğunu belirterek, ev sahipleri ve komşularının dikkatli davranmaları gerektiğini, gördükleri şüpheli şahıslar için 155 polis imdat hattının aranması gerektiğini bildirdi.
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