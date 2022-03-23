Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç Ceyhan nehrine düştü! 1 ölü 2 ağır yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın Ceyhan Nehrine düşmesi sonucu 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 23.03.2022, 10:48
Elbistan’da sürücüsü belirlenemeyen 46 NE 588 plakalı hafif ticari araç Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp nehre düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılan Mustafa Küçük (21), Büşra küçük (21), Muhammet küçük (20) sağlık ekiplerine teslim edildi.
Elbistan devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Büşra küçük yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastanede müdahale edilen kuzenler Mustafa ve Muhammet Küçük’ün hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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