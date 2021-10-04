Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç saniyeler içinde ateş topuna döndü

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde hareket halindeki ticari bir araç, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi mevkiine geldiğinde bir anda alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki araç sürücüleri, durumu hemen itfaiye ekiplerini bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yanan aracı yaptığı çalışma sonucu söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, polis ekipleri korkutan yangınla ilgili soruşturma başlattı.