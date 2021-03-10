Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç tıra çarptı: 3 yaralı 

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Çökelli mevkisinde, Mustafa Yıldırım yönetimindeki 01 AGE 880 plakalı hafif ticari araç, Talat Kahraman'ın kullandığı 27 BT 986 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Yusuf Emrah, Nazım Vurgun ve Kenan Atik 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



