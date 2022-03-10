Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Güllü A. yönetimindeki 46 NH 986 hafif ticari araç, Kahramanmaraş-Adana karayolu 37. kilometresi Beyoğlu Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü Güllü A. ile araçtaki Recep Horoz ve Berat Can Akgül yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.