Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2022, 10:50
Alınan bilgiye göre, Güllü A. yönetimindeki 46 NH 986 hafif ticari araç, Kahramanmaraş-Adana karayolu 37. kilometresi Beyoğlu Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü Güllü A. ile araçtaki Recep Horoz ve Berat Can Akgül yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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