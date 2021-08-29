Kahramanmaraş'ta hafızların mezuniyet heyecanı!

Envar El Kuran Vakfı, tacü’l vakar çalışmasında kapsamında hafız olmuş 130 öğrencilerine mezuniyet töreni düzenledi.

KAHRAMANMARAŞ 29.08.2021, 15:24 29.08.2021, 17:23

Mehmet Akif Kültür merkezinde düzenlenen etkinlikte, Kuran’ı Kerim Aşkı Yolculuğu Programı kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrenciler 2 aylık süreçte kuranı kerimi ezberledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Envâr El Kur'ân Vakfı Dış İlişkiler Genel Sorumlusu Hüsameddin Mennaoğlu, program hakkında bilgi verdi.

#Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 3 7
2. Konyaspor 3 7
3. Altay 2 6
4. Trabzonspor 2 6
5. Galatasaray 2 6
6. Fenerbahçe 2 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Hatayspor 3 4
9. Kasımpaşa 2 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Adana Demirspor 3 2
15. Göztepe 2 1
16. Gaziantep FK 3 1
17. Rizespor 3 1
18. Sivasspor 2 0
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Tuzlaspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Manisa FK 2 6
6. Ankara Keçiörengücü 3 4
7. Kocaelispor 3 4
8. Samsunspor 2 3
9. Menemenspor 3 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Ankaragücü 2 2
13. Adanaspor 3 2
14. Altınordu 2 1
15. Gençlerbirliği 2 1
16. Bursaspor 3 1
17. İstanbulspor 2 0
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. Chelsea 3 7
4. Liverpool 3 7
5. Everton 3 7
6. Man City 3 6
7. Brighton 3 6
8. Leicester City 3 6
9. Brentford 3 5
10. M. United 2 4
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 2 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Mallorca 3 7
5. Atletico Madrid 2 6
6. Real Sociedad 3 6
7. Athletic Bilbao 3 5
8. Barcelona 2 4
9. Cádiz 2 2
10. Granada 2 2
11. Osasuna 2 2
12. Villarreal 2 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Celta de Vigo 3 1
18. Getafe 2 0
19. Rayo Vallecano 2 0
20. Deportivo Alaves 3 0