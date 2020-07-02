Kahramanmaraş'ta Hafızlık Tespit Sınavı, sona erdi!

Önceki yıllarda Kayseri, Ankara ve Elazığ gibi merkezlerde yapılan hafızlık tespit sınavları salgın hastalık nedeniyle öğrencilerin illerinde yapıldı.

Ocak, Haziran ve Eylül ayları olmak üzere yılda 3 kere yapılan hafızlık tespit sınavları Müftü Muhammet Gevher ve Şerife Yaşar Gölcü Kur’an Kurslarında yapıldı.

Bu yıl sınav komisyon üyeleri il merkezlerine gelip sınavları yaptı.

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 120 erkek ve 120 civarında da bayan öğrenci hafızlığını tamamladı.

Pazartesi günü başlayan sınavlar hafta boyunca devam etti.