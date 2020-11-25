Kahramanmaraş'ta haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi aynı evde yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi aynı evde yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 09:18
Kahramanmaraş'ta haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi aynı evde yakalandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki bir ikamette haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, hakkında 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz K. (34), 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tolga K. (22), 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet E. (35) ile 10 yıl hapis cezasıyla aranan Serdal T'yi (36) aynı ikamette gözaltına aldı.

Farklı illerdeki suçlardan aranan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#Kahramanmaraş #haklarında hapis cezası bulunan
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