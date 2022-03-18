Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ 18.03.2022, 10:10
Alınan bilgiye göre, T.A. yönetimindeki 46 DJ 671 plakalı otomobil ile Y.A'nın kullandığı 46 H 0381 plakalı halk otobüsü Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi'nde çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki A.A. ve A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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