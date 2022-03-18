Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, T.A. yönetimindeki 46 DJ 671 plakalı otomobil ile Y.A'nın kullandığı 46 H 0381 plakalı halk otobüsü Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi'nde çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki A.A. ve A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.