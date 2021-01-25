Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün tekeri fırladı: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, Şekerdere Bulvarı üzerinden çarşı istikametine seyir halindeki Y.G’nin kullandığı 46 H 0019 Halk Otobüsünün sol arka iki tekerinin yerinden çıktı. Çıkan tekerlerden birisi orta refüjteki demir korkuluklara çarparak durdu. İkinci teker ise yol 500 metre ileride kaldırımda yürüyen bir A.B’ye (74) ve iki otomobile çarptı. Yaralanan A.B. 112 Acil Servis ekiplerince Yörükselim Şehir Hastanesinde tedavi altına alırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



