Kahramanmaraş'ta hareketli gece
Kahramanmaraş’ta iki grup arasında çıkan kavgada çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 12.09.2021, 11:08 12.09.2021, 11:28
İsmetpaşa Mahallesi Belman sitesi yanında meydana gelen olayda henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde iki grup arasında kavga yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya anında müdahale ederek kavgadan şahısları gözaltına aldı. Olayda bir kişi ise av tüfeğiyle kaçarken yakalandı.
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