Kahramanmaraş'ta hareketli gece! Yakalandı
Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu kaza yapan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 08.12.2020, 09:26
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında içerisinde uyuşturucu bulunduğu şüphesiyle 46 DZ 825 plakalı otomobili Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda durdurmak istedi.
Sürücünün, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Bu sırada ters yöne giren otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu Erkenez Köprüsü'nden aşağı uçtu. Araçtaki biri yaralı iki şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.
Araçta yapılan aramada paketlenmiş halde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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