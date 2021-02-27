Kahramanmaraş'ta hareketli saatler!

Çok sayıda ekibin takibiyle uzun bir kovalama sonucu yakalanan ve alkollü olduğu düşünülen Y.E.K. isimli şahıs yakalandı. Ilk ifadesinde sabah saatlerinde alkol aldığını ve bunu için polisten kaçtığını söyleyen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.