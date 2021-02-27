Kahramanmaraş'ta hareketli saatler!
Kahramanmaraş'ta polisin uygulama noktasında dur ihtarına uymayan şahıs aracıyla kaçtı.
KAHRAMANMARAŞ 27.02.2021, 23:47
Çok sayıda ekibin takibiyle uzun bir kovalama sonucu yakalanan ve alkollü olduğu düşünülen Y.E.K. isimli şahıs yakalandı. Ilk ifadesinde sabah saatlerinde alkol aldığını ve bunu için polisten kaçtığını söyleyen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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