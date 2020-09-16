Kahramanmaraş'ta hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hasta nakil ambulansı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 16.09.2020, 08:57 16.09.2020, 19:24
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Nadir A. idaresindeki 46 KN 112 plakalı hasta nakil ambulansı, Karacasu Mahallesi Karaziyaret kavşağında, Süleyman T'nin kullandığı 27 D 7787 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Nadir A. ile ambulanstaki Ayşe T, Mustafa K. ve Ali K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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