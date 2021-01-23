Kahramanmaraş'ta hatalı basım 50 lirasını 40 bin liradan satışa çıkardı

Elbistan’da semt pazarlarında pazarcılık yapan onur Yarboynu (19), akşam eve döndüğünde paraları kontrol ettiği sırada müşteriden aldığı 50 liralık banknotun sağ üst köşesinde ‘50’ yerine ‘5’ yazdığını fark etti.

Paranın sahte olabileceği düşüncesine kapılan Yarboynu yaptırdığı kontrolde paranın gerçek ama hatalı basım olduğunu anladı.

İnternette araştırma yapan Yarboynu, hatalı basılan banknotlara koleksiyoncuların ilgi gösterdiği bilgisine ulaşınca, 50 lirayı 40 bin liradan satışa çıkardı.



Parada sıfırın olmadığını gördüğünde sahte olabileceğini düşündüğünü belirten Yarboynu: “Akşam eve geldiğimde pazarda müşterilerin verdikleri parayı sayarken bu para dikkatimi çekti. Beşin yanında sıfırın olmadığını gördüm. İnternette yaptığım araştırmada koleksiyoncuların ilgilendiğini ve bu tür baskı hatalı paraların satıldığını gördüm. Yaptığım araştırmaya göre 40 ile 50 bin lira civarında satılıyormuş, ben de parayı 40 bin lira değer ile satmaya karar verdim” diye konuştu.