Kahramanmaraş'ta havalar soğudu, balık fiyatları arttı

Kahramanmaraş’ta hamsinin kilosu 30, istavritin kilosu 25, çinekopun kilosu 60, levrek ve çupranın kilosu ise 70 liradan satılıyor.

Balıkçılar, havaların bir süre daha böyle devam edeceğini ve dolayısıyla fiyatların da yükselişini sürdüreceğini aktarıyor.