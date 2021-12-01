Kahramanmaraş'ta havalar soğudu, balık fiyatları arttı
Hava şartlarından etkilenen balık fiyatları, son günlerde gerçekleşen yağışlar ve fırtınalar nedeniyle yükselişe geçti.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2021, 12:07 01.12.2021, 18:36
Kahramanmaraş’ta hamsinin kilosu 30, istavritin kilosu 25, çinekopun kilosu 60, levrek ve çupranın kilosu ise 70 liradan satılıyor.
Balıkçılar, havaların bir süre daha böyle devam edeceğini ve dolayısıyla fiyatların da yükselişini sürdüreceğini aktarıyor.
Namaz Vakti 01 Aralık 2021
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