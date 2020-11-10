Kahramanmaraş'ta hayat Ata'ya saygı için durdu!
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Ebediyete İntikalinin 82. Yılında Kahramanmaraş'ta sirenler çalınıp saygı duruşunda bulunularak anıldı.
KAHRAMANMARAŞ 10.11.2020, 13:31 10.11.2020, 13:41
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Ebediyete İntikalinin 82. Yılında Kahramanmaraş’ta Anıldı.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Saat 09.05’te sirenler çaldı, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Kahramanmaraş’ın en işlek caddelerinde ve sokaklarında siren sesleriyle birlikte ulu önder Mustafa Kemal için saygı duruşunda bulunuldu.
Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise bu vatanı kendilerine emanet eden büyük lider Mustafa Kemal’e olan minnetlerini dile getirdiler.
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