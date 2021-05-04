Kahramanmaraş'ta hayırseverler, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtıyor
Rahmet ve bereket ayı ramazanda bir ve beraber olmayı sağlayan kalabalık iftar sofraları ile çeşitli ramazan etkinliklerinin yapıldığı iftar çadırları, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu sene de kurulamadı.
KAHRAMANMARAŞ 04.05.2021, 13:52 04.05.2021, 17:24
Kahramanmaraş’ta yardım kuruluşlarınca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve nakdi yardımlar dağıtılarak birlik ve beraberlik duygusu yaşatılıyor.
Kahramanmaraşlı hayırseverler 65 yaş üstü, kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi insanlara sıcak yemek dağıtımını ramazan ayının son gününe kadar devam ettirecek.
28°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Mayıs 2021
|İmsak
|03:54
|Güneş
|05:27
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|76
|3. Galatasaray
|37
|75
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Sivasspor
|37
|58
|6. Alanyaspor
|38
|57
|7. Hatayspor
|37
|57
|8. Gaziantep FK
|37
|54
|9. Göztepe
|37
|51
|10. Karagümrük
|37
|51
|11. Konyaspor
|37
|45
|12. Rizespor
|37
|45
|13. Antalyaspor
|38
|43
|14. Başakşehir
|37
|43
|15. Malatyaspor
|37
|41
|16. Kasımpaşa
|37
|40
|17. Kayserispor
|37
|39
|18. Ankaragücü
|37
|38
|19. Erzurumspor
|38
|37
|20. Gençlerbirliği
|37
|35
|21. Denizlispor
|37
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|33
|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|33
|50
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|33
|39
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|33
|29
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
|33
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|34
|80
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|34
|63
|4. Chelsea
|34
|61
|5. Tottenham
|34
|56
|6. West Ham
|33
|55
|7. Liverpool
|33
|54
|8. Everton
|33
|52
|9. Arsenal
|34
|49
|10. Aston Villa
|33
|48
|11. Leeds United
|34
|47
|12. Wolverhampton
|34
|42
|13. Crystal Palace
|33
|38
|14. Brighton
|34
|37
|15. Southampton
|33
|37
|16. Burnley
|33
|36
|17. Newcastle
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|34
|26
|20. Sheffield United
|34
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|34
|76
|2. Real Madrid
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|74
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|34
|53
|6. Villarreal
|34
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Granada
|34
|45
|9. Celta de Vigo
|34
|44
|10. Athletic Bilbao
|33
|42
|11. Osasuna
|34
|40
|12. Cádiz
|34
|40
|13. Levante
|34
|38
|14. Valencia
|34
|36
|15. Getafe
|34
|34
|16. Deportivo Alaves
|34
|31
|17. Real Valladolid
|34
|31
|18. Huesca
|34
|30
|19. Elche
|34
|30
|20. Eibar
|34
|26
Günlük GazetelerTümü