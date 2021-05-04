Kahramanmaraş'ta hayırseverler, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtıyor

Kahramanmaraş’ta yardım kuruluşlarınca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve nakdi yardımlar dağıtılarak birlik ve beraberlik duygusu yaşatılıyor.



Kahramanmaraşlı hayırseverler 65 yaş üstü, kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi insanlara sıcak yemek dağıtımını ramazan ayının son gününe kadar devam ettirecek.



