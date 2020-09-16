Kahramanmaraş'ta hayırseverlerin destekleri bir ailenin geleceğini değiştirdi!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde pandemi sürecinde iş bulamayan Ahmet Serin (40) adlı vatandaşın imdadına hayırseverler yetişti. Serin, hayırsever bir vatandaşın ücret almadan tahsis ettiği tarlada, başka hayırseverlerin verdiği tohum ve gübreyi kullanıp, sebze üretimi yaparak geçimini sağlamaya başladı.

Elbistan ilçesinin kırsal İğde Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Ahmet Serin pandemi sürecinde iş bulamayıp geçim zorluğu çekmeye başlayınca imdadına hayırseverler yetişti.

İğde Gönül Köprüsü Platformu’nun girişimleri ile Ahmet Serin’e evinin yanındaki 7 dekarlık tarla, üretim yapması için hayırsever bir vatandaş tarafından ücretsiz bir şekilde tahsis edildi.

Gönül Köprüsü Platformunca hayırseverlerle görüşülüp tohum ve gübre temininin ardından fasulye, kornişon ve salatalık ekimi yapan Serin, ailesi ile birlikte hasat ettiği ürünleri satarak geçimini sağlamaya başladı.

Yardımlarından dolayı hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Ahmet Serin: “ Pandemi dolayısı ile iş bulmakta zorlandım, maddi sıkıntılar çekmeye başladım. Gönül Köprüsü Platformu Başkanı Mehmet Önat’a durumumu anlattım. Ne yapabiliriz diye düşünürken, kendisine tarla olsa üretim yaparak geçimimi sağlayabileceğimi söyledim. Sağ olsunlar evime yakın yerde 7 dekarlık bir tarla hayırsever vatandaşımızca ücretsiz bir şekilde kullanımıma tahsis edildi. Diğer hayırseverlerce tohum ve gübre alındı. Eşim ve çocuklarımla birlikte kendi emeğimizi ortaya koyarak üretim yapmaya başladık. Günlük 200 kilogram salatalık ve kornişon topluyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlamaya başladık. Hazıra konmadım. Çalışıp üretmeyi seviyorum” ifadelerini kullandı.

Eşinin en büyük destekçisi olan Gülsüm Serin’de: “ Eşim pandemiden dolayı çalışamıyordu. Hayırsever vatandaşlarımız tarla verip, tohum ve gübre aldılar. Allah onlardan razı olsun. Ekim yaptık, çocuklarımızla birlikte sebze üretip satarak geçimimizi sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuran, Gönül Köprüsü Platformu Başkanı Mehmet Önat’ta hayırsever vatandaşlara destekleri için teşekkür eti. Önat, yaptığı açıklama şunları söyledi: “ Yardımlaşma ve dayanışma adına güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. İş bulamayan vatandaşımızın talebi doğrultusunda yaptığımız görüşmelerde hayırsever bir vatandaşımız tarla tahsis etti, birileri tohum ve gübre aldı. Kendisi de çocukları ile dişin tırnak çalışarak geçimini sağlamaya başladı.”