Kahramanmaraş'ta, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati iş insanları ile toplantıda buluştu!

Bakan Yardımcısı Nebati, bir dizi ziyaret için geldiği kentte, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca (KMTSO) düzenlenen "İş Dünyası Buluşması"na katıldı.

Programa; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’nin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve iş dünyası katıldı.

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Nebati, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş önemli bir şehir. Özellikle sanayide göstermiş olduğu büyük başarı aslında kadim kültüründen kaynaklı bir gücün yepyeni bir hayata devşirilmiş hali. 21. Yüzyıl dünya için gerçekten sürprizlerle dolu bir yüzyıl oldu. 1999 yılının 31 Aralığını yakalayıncaya kadar birçok şey konuşuldu. 21. Yüzyıl farklı olacak dendi. Geçen yıl mart ayında bütün dünyayı kasıp kavuran salgın herkesi ortak bir noktaya getirdi ve son yılların en büyük söylemlerinden birisi olan küreselleşme kavramsal bir anlama dönüştü. Dünyada bir afet var. Bu afetin ilk başladığı günlerde devletlerle de nasıl hareket edeceğini bilmiyordu. Bu küresel salgınla ilgili sağlık sisteminin birçok yerde kilitlendiği görüldü. Böylelikle virüs yeni düşünce ve kavramlara sebep oldu. Şimdi önümüzde çok geniş bir alan var.

KARA GÜN TELLALLIĞI YAPANLAR KAHRAMANMARAŞ’A BAKSINLAR Geçen 1,5 yıllık süreye baktığımız zaman çok şükür ki Türkiye bu konuların üstesinden hızlıca gelen ender ülkelerden bir tanesi oldu. Sabah uyanıp kara gün tellallığı yapanlar ilk önce gelip şöyle bir Kahramanmaraş’a baksınlar. Kahramanmaraş’taki birliği, beraberliği, üretim azmini görsünler. Belki biraz moral bulurlar. Türkiye 1,5 yıla yakın bir süredir dünyanın karşı karşıya kaldığı bu sorunların üstesinden en hızlı bir şekilde gelmiştir. Türkiye sınırları aştı. Bakın Mart ayının 2020 yılını hatırlayın. Sağlık Bakanımız ilk vefat haberini vermişti. Hızlı bir şekilde dünyayla birlikte kapanma kararı aldı. Geçen yıl 31 Mart geldiğinde çekini ödemeyen, maaşını ödemeyen kimse kaldı mı? Kalmadı.



ÇALIŞANLARIMIZ İŞLERİNİ KAYBETME KORKUSU İLE EVLERİNE GİTMEDİ

Geçen yıl birkaç gün içerisinde cumhurbaşkanımızın önderliğinde ekonomi yönetimi olarak kısa sürede kararlar alındı. Kısa çalışma ödeneği derhal devreye girdi. Vergi ötelemeleri yapıldı. Çeklerin ödenmesi için kredi muslukları açıldı ve 1 Nisan’a girilirken kimse kaygıyla uyanmadı. Çalışanlarımız işlerini kaybetme korkusu ile evlerine gitmediler. Ekonomide bazı alanlarda tam bir durma yaşanırken geleceğe ilişkin kaygı yaşayan pek olmadı.

KREDİ HACMİ GENİŞLEDİ

Zor duruma düştüğü anda bu ülkeyi yönetenlerin ülkenin ekonomisine, üreticisine, iş insanına ve çalışanına ne kadar önem verdiğini ve kulağını kabarttığını göstermesi açısından çok önemli. Kredi hacmi genişledi. Geçen yıl kredi garanti fonuyla işletmelerimizin büyük bir kısmı bu imkânlardan faydalandı. Bugün itibariyle 660 milyar lirayı aşan bir destekte bulunuldu.

İLK 5 AYDA TÜRKİYE REKOR KIRDI

Türkiye eğer bugün dünya ülkeleri içerisinden de e hızlı koşanlardan birisi ise bunun temel sebebi önceden alınan önlemlerdir. Önlemler zamanında etkili olarak alındığı için bugün Türkiye, heyecanla geleceğe bakıyor. 1 milyar dolara yakın ihracat yapan bir şehirdeyiz. Yılsonunda ise rakamlar böyle giderse, Kahramanmaraş ihracatı 1 milyar doları aşacak. İlk 5 ayda Türkiye rekor kırdı. 12 aylık ortalaması 193 milyar dolara varan bir ihracat rakamına ulaştı Türkiye.

HEP BİRLİKTE KOŞTURMAYA, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bu şehir tekstil üretiyor, bu şehir çelik üretiyor, bu şehir tarımın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Hep birlikte koşturmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız yeni bir gaz rezervi müjdesi verdi. Bu rezerv Türkiye’nin 12 yıllık ihtiyacını karşılar. Bu rezerv aynı zamanda 100 milyar doların üzerinde bir gelir demek.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “istihdamın ve üretimin devamı için göstermiş olduğunuz olağan üstü gayretten ötürü iş dünyamızın değerli temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, “bugüne kadar Kahramanmaraş’ta çok güzel işler olduğu gibi bu günden sonra da daha güzel işler olacağı kanaatindeyiz” İfadelerine yer verdi.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ise, şehrimize ziyaretinden dolayı bakan yardımcısı Nebati’ye teşekkür etti.

Haber: Mehmet Deveci



