Kahramanmaraş'ta hedef mavi kategori!

Aşılama oranının artırılmasına yönelik başlatılan seferberlik kapsamında mobil ekipler sokak sokak gezerken, kentin çeşitli noktalarında açılan stantlarda aşılama çalışması yapılıyor.



Aşı ikna timlerinin de aktif rol aldığı seferberlikte, toplumsal bağışıklığın artırılmasına katkı sağlamak adına vatandaşlar tek tek aşıya davet ediliyor.



Yapılan aşılama çalışmalarıyla, en az iki doz aşı olmuş 18 yaş üstünde turuncudan sarı kategoriye geçen Kahramanmaraş'ın yeni hedefi, bir an önce mavi renge ulaşmak