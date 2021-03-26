Kahramanmaraş'ta hediyelik eşya kursu başlıyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı kurs başvuruları 29 Mart tarihine kadar İşkur İl Müdürlüğü’nden yapılıyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.03.2021, 18:02 26.03.2021, 19:54
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İşkur İl Müdürlüğü işbirliğiyle ahşap işleme kursu düzenleniyor. Uzman eğitmenlerce verilecek Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı kursu için başvurular İşkur İl Müdürlüğü’nden yapılıyor. 29 Mart Pazartesi tarihine kadar devam edecek kurs başvuruları sonrası eğitimler başlayacak. 1 Nisan Perşembe günü başlaması planlanan eğitimler Kültür Park ahşap işleme atölyesinde gerçekleştirilecek.
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