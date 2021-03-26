Kahramanmaraş'ta hediyelik eşya kursu başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İşkur İl Müdürlüğü işbirliğiyle ahşap işleme kursu düzenleniyor. Uzman eğitmenlerce verilecek Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı kursu için başvurular İşkur İl Müdürlüğü’nden yapılıyor. 29 Mart Pazartesi tarihine kadar devam edecek kurs başvuruları sonrası eğitimler başlayacak. 1 Nisan Perşembe günü başlaması planlanan eğitimler Kültür Park ahşap işleme atölyesinde gerçekleştirilecek.