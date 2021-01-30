Kahramanmaraş'ta herkes, can dostlar için seferber oldu!

Mamalar kursiyerler tarafından Aliya İzzetbegoviç parkına ve Onikişubat Belediyesi hayvan barınaklarına bırakıldı.



Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü etkinlikte sokak hayvanlarının yoğun olarak bulundukları yerlere mama kapları konuldu.



Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, “Bu Soğuk havalarda hayvanlarımızı düşünerekten bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında kedilerimize ve köpeklerimize mama hazırlandı. Bu mamaları özel kaplarda parkımızın uygun yerlerine yerleştirerekten hayvanlarımızı aç ve susuz bırakmamak adına onlara bir hayvan sevgisini toplumda farkındalık oluşturmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz” dedi.





Suzan Ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül, “Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak sosyal sorumluluk projeleri yapmaktayız. Bugün de burada Aliya İzzetbegoviç parkında doğadaki dostlarımıza, hayvanlarımıza kedilerimize, köpeklerimize, hayvan severlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte mama vermekteyiz. Biz büyük bir aileyiz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak yılda 200 bin vatandaşımız halk eğitim merkezine uğramakta bu şekilde de eğitim-öğretimin dışında da projelerimizle sokak hayvanlarımıza yardımcı oluyoruz” dedi.





Suzan Ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Kursiyerlerinden Melisa Tatar, “Sokak hayvanlarına yardım etmek gerçekten vicdani olarak bizleri çok rahatlattı. Halk eğitim merkezine müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir fırsat elimize geçmeyebilirdi. Hava çok soğuk yağmurlu ve böyle bir yardımda bulunmak gerçekten beni çok mutlu etti. Tekrar müdürümüze Halk Eğitim Merkezine bize bu fırsatı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı