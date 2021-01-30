Kahramanmaraş'ta herkes, can dostlar için seferber oldu!

Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu “sokaktaki dostlarımıza mama” kampanyasına kursiyerler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

KAHRAMANMARAŞ 30.01.2021, 16:41 30.01.2021, 19:41

Mamalar kursiyerler tarafından Aliya İzzetbegoviç parkına ve Onikişubat Belediyesi hayvan barınaklarına bırakıldı.

Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü etkinlikte sokak hayvanlarının yoğun olarak bulundukları yerlere mama kapları konuldu.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, “Bu Soğuk havalarda hayvanlarımızı düşünerekten bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında kedilerimize ve köpeklerimize mama hazırlandı. Bu mamaları özel kaplarda parkımızın uygun yerlerine yerleştirerekten hayvanlarımızı aç ve susuz bırakmamak adına onlara bir hayvan sevgisini toplumda farkındalık oluşturmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz” dedi.



Suzan Ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül, “Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak sosyal sorumluluk projeleri yapmaktayız. Bugün de burada Aliya İzzetbegoviç parkında doğadaki dostlarımıza, hayvanlarımıza kedilerimize, köpeklerimize, hayvan severlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte mama vermekteyiz. Biz büyük bir aileyiz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak yılda 200 bin vatandaşımız halk eğitim merkezine uğramakta bu şekilde de eğitim-öğretimin dışında da projelerimizle sokak hayvanlarımıza yardımcı oluyoruz” dedi.



Suzan Ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Kursiyerlerinden Melisa Tatar, “Sokak hayvanlarına yardım etmek gerçekten vicdani olarak bizleri çok rahatlattı. Halk eğitim merkezine müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir fırsat elimize geçmeyebilirdi. Hava çok soğuk yağmurlu ve böyle bir yardımda bulunmak gerçekten beni çok mutlu etti. Tekrar müdürümüze Halk Eğitim Merkezine bize bu fırsatı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı

#Kahramanmaraş #Sokak Hayvanı #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
hafif yağmur
Namaz Vakti 30 Ocak 2021
İmsak 06:08
Güneş 07:31
Öğle 12:51
İkindi 15:36
Akşam 18:00
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 21 42
3. Fenerbahçe 20 42
4. Gaziantep FK 21 35
5. Hatayspor 21 35
6. Alanyaspor 20 34
7. Trabzonspor 20 33
8. Karagümrük 21 31
9. Malatyaspor 21 28
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Kasımpaşa 21 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 19 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 19 19
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 19 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 21 22
17. Brighton 20 18
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Sevilla 20 39
4. Barcelona 19 37
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 21 16