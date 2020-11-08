Kahramanmaraş'ta heyecan bahçesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor!

Heyecanın adresi olan Dulkadiroğlu heyecan bahçesine yaşlısından gencine herkes giderek hafta sonlarını heyecanlı geçiyor.

Dulkadiroğlu ilçesine büyük bir renk katan ve vatandaşların son zamanlarda uğrak yeri olan ve aynı zamanda Tırmanma parkuru, yüksekten atlayış ve zipline gibi birçok aktivite alanlarına sahip olan heyecan bahçesi halk tarafından büyük beğeni topluyor.